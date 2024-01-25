Мусаев забил дебютный гол за ЦСКА в матче с «Торпедо»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев отметился дебютным голом за армейский клуб в товарищеском матче с «Торпедо».

Встреча между командами проходит на стадионе в «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Счёт после первого тайма — 1:1.

19 декабря 2023 года Мусаев перешёл из «Балтики» в ЦСКА. Он подписал контракт с московским клубом до июня 2028 года.

В текущем сезоне игрок провёл за «Балтику» 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возвращении Мусаева.