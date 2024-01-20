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Федотов: Мусаев может закрыть позицию центрфорварда или инсайдную зону

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возвращении в команду форварда Тамерлана Мусаева.
Федотов: Мусаев может закрыть позицию центрфорварда или инсайдную зону
  • РИА Новости

«Тамерлан работает с большим желанием, пашет, старается набрать форму. Мы на него рассчитываем. Он может закрыть позицию центрфорварда, а также выйти в инсайдной зоне. Разносторонний игрок», — цитирует Федотова Bobsoccer.

19 декабря 2023 года Мусаев перешёл из «Балтики» в ЦСКА. Он подписал контракт с московским клубом до июня 2028 года.

В текущем сезоне Мусаев провёл за «Балтику» 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. 

Ранее Роман Бабаев сообщил, что скауты ЦСКА давно наблюдали за нападающим Мусаевым.

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