Салихова: после ухода Дзюбы Медведев стал главным по мемам в «Зените»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на жест председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева в адрес красно-белых.

«После ухода Дзюбы Медведев стал главным по мемам в «Зените». Наверняка перед подписанием бразильских футболистов рассылают им подобные видео для ознакомления с РПЛ. Посмотрим, станет ли это дополнительной мотивацией для «Спартака», чтобы выиграть», — цитирует Салихову Metaratings.

15 января в социальных сетях сине-бело-голубых появилось видео, на котором Медведев во время общения с полузащитником команды Клаудиньо показывает оскорбительный жест в адрес «Спартака». Впоследствии ролик был удалён.

Петербуржцы сыграют с москвичами в первом же после возобновления сезона, 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоится ориентировочно 3 марта.

Ранее президент РПЛ Алаев выразил мнение, что «Зенит» осознал ошибку, удалив видео с жестом Медведева.