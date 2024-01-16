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Салихова: после ухода Дзюбы Медведев стал главным по мемам в «Зените»

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Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на жест председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева в адрес красно-белых.
Салихова: после ухода Дзюбы Медведев стал главным по мемам в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«После ухода Дзюбы Медведев стал главным по мемам в «Зените». Наверняка перед подписанием бразильских футболистов рассылают им подобные видео для ознакомления с РПЛ. Посмотрим, станет ли это дополнительной мотивацией для «Спартака», чтобы выиграть», — цитирует Салихову Metaratings.

15 января в социальных сетях сине-бело-голубых появилось видео, на котором Медведев во время общения с полузащитником команды Клаудиньо показывает оскорбительный жест в адрес «Спартака». Впоследствии ролик был удалён.

Петербуржцы сыграют с москвичами в первом же после возобновления сезона, 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоится ориентировочно 3 марта.

Ранее президент РПЛ Алаев выразил мнение, что «Зенит» осознал ошибку, удалив видео с жестом Медведева.

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