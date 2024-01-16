Алаев считает, что «Зенит» осознал ошибку, удалив видео с жестом Медведева

Президент Российской премьер-лиги (РПЦ) Александр Алаев отреагировал на жест председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева в адрес московского «Спартака».

«Хорошо, что это произошло не на стадионе во время игры и не спровоцировал большого конфликта. Иначе точно пришлось бы обращаться в комитет по этике. «Зенит» видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Глава РПЛ заявил о важности взаимного уважения между клубами, игроками и всеми субъектами футбола.

«Троллинг допустим, но у него есть мера и уместность, грубости футболу не нужны, мы продвигаем свой общий продукт, в качестве которого заинтересованы и спонсоры, и РПЛ», — сказал он.

15 января в социальных сетях сине-бело-голубых появилось видео, на котором Медведев во время общения с полузащитником команды Клаудиньо показывает оскорбительный жест в адрес красно-белых. Впоследствии ролик был удалён.

Петербуржцы сыграют с москвичами в первом же после возобновления сезона, 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоится ориентировочно 3 марта.

Ранее защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что команде нужно обязательно обыграть «Спартак» в 19-м туре РПЛ.