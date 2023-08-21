Дюков назвал важным для РФС представительство России в структурах УЕФА
«Безусловно, это важно для нас, мы рады, что нам удалось сохранить наше представительство в комитетах и органах УЕФА. Украинские призывы? Если честно, я за этим не слежу», — цитирует Дюкова ТАСС.
15 представителей России заняли места в органах УЕФА до 2027 года. В различные комитеты организации вошли Александр Дюков, Полина Юмашева, Максим Митрофанов, Мария Сучкова, Ирина Баранова, Роман Бабаев, Александр Медведев, Александр Алаев, Даниил Заморин, Денис Соловьёв, Екатерина Федышина, Ольга Мащикова, Леонид Калошин и Николай Левников.
Ранее Дюков сообщил, что РФС окажет поддержку «Ростову» и «Динамо» в деле против Норманна.