Дюков сообщил, что РФС окажет поддержку «Ростову» и «Динамо» в деле против Норманна
«Российский футбольный союз готов оказать свою поддержку «Динамо» и «Ростову» в деле против Матиаса Норманна», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».
9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды.
Игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.
Ранее сообщалось, что Норманн подписал контракт с саудовским «Аль-Раедом».