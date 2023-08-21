Дюков сообщил, что РФС окажет поддержку «Ростову» и «Динамо» в деле против Норманна

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал понять, что будет оказана поддержка «Ростову» и московскому «Динамо» в разрешении делового спора с норвежским полузащитником Матиасом Норманном.

«Российский футбольный союз готов оказать свою поддержку «Динамо» и «Ростову» в деле против Матиаса Норманна», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды.

Игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что Норманн подписал контракт с саудовским «Аль-Раедом».