Уехавший из России из-за беспилотников Норманн стал футболистом «Аль-Раеда»
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Об этом сообщается в Twitter клуба.
Срок соглашения с 27-летним игроком не уточняется.
9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды.
Игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.
Ранее нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, что Норманн покинул командный чат.