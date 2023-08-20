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Уехавший из России из-за беспилотников Норманн стал футболистом «Аль-Раеда»

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Норвежский хавбек Матиас Норманн подписал контракт с саудовским «Аль-Раедом».
Уехавший из России из-за беспилотников Норманн стал футболистом «Аль-Раеда»
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Об этом сообщается в Twitter клуба.

Срок соглашения с 27-летним игроком не уточняется.

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды.

Игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

Ранее нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, что Норманн покинул командный чат.

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