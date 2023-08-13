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Смолов: Норманн просто вышел из командного чата

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, что полузащитник Матиас Норманн покинул командный чат.
Смолов: Норманн просто вышел из командного чата
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«Норманн просто вышел из чата? Да, как Клава Кока. (Смеётся.) Он просто не пришёл на тренировку. Нам потом Эли сказал, что он написал какое-то письмо и его не будет», — цитирует Смолова «Чемпионат».

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды.

Игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что в «Ростове» не считают действия Норманна законными и обоснованными.

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