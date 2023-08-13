Смолов: Норманн просто вышел из командного чата

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, что полузащитник Матиас Норманн покинул командный чат.

«Норманн просто вышел из чата? Да, как Клава Кока. (Смеётся.) Он просто не пришёл на тренировку. Нам потом Эли сказал, что он написал какое-то письмо и его не будет», — цитирует Смолова «Чемпионат».

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды.

Игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что в «Ростове» не считают действия Норманна законными и обоснованными.