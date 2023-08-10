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В «Ростове» не считают действия Норманна законными и обоснованными

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В «Ростове» считают, что действия полузащитника Матиаса Норманна не являются законными и обоснованными.
В «Ростове» не считают действия Норманна законными и обоснованными
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Клуб выслал официальную позицию, которая гласит, что мы не считаем действия Норманна или его представителей законными и обоснованными», — приводит заявление «Ростова» «Матч ТВ».

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды.

Игрок уехал из России в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити, якобы в целях безопасности.

Ранее Игорь Колыванов отреагировал на ситуацию с Норманном.

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