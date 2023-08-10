Колыванов — о побеге Норманна из «Динамо»: санкций ФИФА не будет, на Западе его поддержат

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на ситуацию с полузащитником бело-голубых Матиасом Норманном, который решил расторгнуть контракт с клубом в одностороннем порядке.

«Матиас Норманн поступил очень подло по отношению к главному тренеру, который на него рассчитывал, к своим партнёрам по команде и по отношению к огромной армии болельщиков «Динамо». Эта ситуация показала, кто он есть на самом деле. Так поступать нельзя, даже если ты чего-то испугался.

Но я не думаю, что к Норманну применят какие-то санкции ФИФА. Он же может мотивировать это тем, что испугался атаки на Москва-Сити, поэтому на Западе его могут только поддержать. Мне кажется, совершенно не имеет смысла обращаться в эти организации и требовать какого-то наказания», — сказал Колыванов RT.

Ранее сообщалось, что Норманн покинул Россию из-за атаки дронов на Москву.