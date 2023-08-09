«Динамо» будет судиться с расторгшим в одностороннем порядке контракт Норманном

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как норвежский полузащитник Матиас Норманн самовольно покинул расположение команды.

«Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити. Мы не согласны с его позицией, будем обращаться в арбитражный суд», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

По его словам, 27-летний скандинав направил в «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении контракта.

«Динамо» арендовало норвежца у «Ростова» в сентябре 2022-го на один год. Норман провёл за бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн.

Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» хочет видеть в своих рядах полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.







