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«Динамо» будет судиться с расторгшим в одностороннем порядке контракт Норманном

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как норвежский полузащитник Матиас Норманн самовольно покинул расположение команды.

«Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити. Мы не согласны с его позицией, будем обращаться в арбитражный суд», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

По его словам, 27-летний скандинав направил в «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении контракта.

«Динамо» арендовало норвежца у «Ростова» в сентябре 2022-го на один год. Норман провёл за бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн.

Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» хочет видеть в своих рядах полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.




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