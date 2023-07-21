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Goal: «Васко да Гама» сделал предложение ЦСКА о переходе Карраскаля

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«Васко да Гама» хочет видеть в своих рядах полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.
Goal: «Васко да Гама» сделал предложение ЦСКА о переходе Карраскаля
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Бразильский клуб начал переговоры с представителями колумбийского футболиста, сообщает Goal.

Отмечается, что также было сделано предложение о приобретении 50% прав на игрока. Приоритетом Карраскаля является продолжение карьеры в Европе.

В прошедшем сезоне 25-летний колумбиец забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков оценил возможный переход Карраскаля в стан бело-голубых.

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