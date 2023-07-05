Узнать больше

Коваленко назвал трудности, которые ждут Мичкова в НХЛ

Короткая ссылка
Бывший хоккеист «Филадельфия Флайерз» Андрей Коваленко дал совет российскому нападающему Матвею Мичкову, которого команда выбрала на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в первом раунде.

«Легионер должен быть на голову выше любого местного игрока. Пока вокруг Матвея очень много авансов. Если ты не оправдываешь надежд, то все эти разговоры и авансы становятся не преимуществом, а дополнительным грузом в плане психологии», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером в первом раунде.

Права на 18-летнего хоккеиста в КХЛ принадлежат СКА. Контракт рассчитан до сезона-2025/26. В минувшем сезоне Мичков выступал за «Сочи» на правах аренды. В составе «леопардов» он провёл 27 встреч, в которых набрал 20 очков.

Ранее Мичков заявил, что собирается работать изо всех сил, чтобы оказать большое влияние на «Филадельфию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить