Коваленко назвал трудности, которые ждут Мичкова в НХЛ
«Легионер должен быть на голову выше любого местного игрока. Пока вокруг Матвея очень много авансов. Если ты не оправдываешь надежд, то все эти разговоры и авансы становятся не преимуществом, а дополнительным грузом в плане психологии», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.
«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером в первом раунде.
Права на 18-летнего хоккеиста в КХЛ принадлежат СКА. Контракт рассчитан до сезона-2025/26. В минувшем сезоне Мичков выступал за «Сочи» на правах аренды. В составе «леопардов» он провёл 27 встреч, в которых набрал 20 очков.
Ранее Мичков заявил, что собирается работать изо всех сил, чтобы оказать большое влияние на «Филадельфию».