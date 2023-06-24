Фамейе: в связи с возвращением «Рубина» в РПЛ шансов на вызов в сборную становится больше

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе высказался о возвращении казанского клуба в РПЛ.

«Две недели назад я разговаривал с тренерским штабом сборной. Я думаю, что у меня есть хорошие шансы, чтобы снова быть вызванным в сборную. В связи с возвращением команды в РПЛ шансов становится больше», — приводит слова Фамейе РИА Новости.

В сезоне-2022/23 26-летний спортсмен сыграл за «Рубин» 30 матчей, забил 11 мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Рубин» набрал 68 очков и стал недосягаемым для «Балтики», которая по итогам сезона займёт второе место (64). Обе команды ещё в 32-м туре обеспечили выход в РПЛ.

Ранее полузащитник «Рубина» Иванов назвал Рыбуса хорошим футболистом.