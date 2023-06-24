Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Фамейе: в связи с возвращением «Рубина» в РПЛ шансов на вызов в сборную становится больше

Короткая ссылка
Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе высказался о возвращении казанского клуба в РПЛ.
Фамейе: в связи с возвращением «Рубина» в РПЛ шансов на вызов в сборную становится больше
  • РИА Новости

«Две недели назад я разговаривал с тренерским штабом сборной. Я думаю, что у меня есть хорошие шансы, чтобы снова быть вызванным в сборную. В связи с возвращением команды в РПЛ шансов становится больше», — приводит слова Фамейе РИА Новости.

В сезоне-2022/23 26-летний спортсмен сыграл за «Рубин» 30 матчей, забил 11 мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Рубин» набрал 68 очков и стал недосягаемым для «Балтики», которая по итогам сезона займёт второе место (64). Обе команды ещё в 32-м туре обеспечили выход в РПЛ.

Ранее полузащитник «Рубина» Иванов назвал Рыбуса хорошим футболистом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить