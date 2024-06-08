Семьи погибших при ударе по селу Садовому могут получить 10 тысяч рублей

Семьи погибших или пострадавших при ударе ВСУ по селу Садовому могут получить выплату в 10 тыс. рублей, заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Поможем каждой семье, чьи родные пострадали или погибли при террористическом ударе украинской армии по Садовому. Уже сейчас люди могут получить экстренную выплату 10 тыс. рублей, гуманитарную помощь, вещи первой необходимости», — сообщил он.

7 июня армия Украины нанесла удар по селу Садовому, погибли 22 человека. Сенатор от региона Игорь Кастюкевич заявил, что за атаку российские военные отомстят на поле боя, при этом пощады врагу не будет.

В регионе объявили траур.