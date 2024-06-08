В Херсонской области объявили траур из-за гибели более 20 человек в Садовом

В Херсонской области объявили траур по погибшим в результате удара ВСУ в селе Садовом, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В связи с гибелью 22 жителей Херсонской области в селе Садовом вследствие террористического акта со стороны боевиков киевского режима объявляю 9 и 10 июня днями траура по погибшим», — написал он в Telegram.

В этот период в регионе будут отменены все массовые и развлекательные мероприятия, госучреждения и общественные организации приспустят флаги.

7 июня армия Украины нанесла удар по селу Садовому, погибли 22 человека. Сенатор от региона Игорь Кастюкевич заявил, что за атаку российские военные отомстят на поле боя, при этом пощады врагу не будет.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 8 июня днём траура по погибшим при ударе ВСУ.

По последним данным, жертвами обстрела Луганска стали четыре человека.