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Пасечник объявил в ЛНР 8 июня днём траура по погибшим при ударе ВСУ

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил в ЛНР 8 июня днём траура по погибшим при ударе ВСУ.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Сегодня, 8 июня, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам циничного обстрела Луганска», — отметил глава региона.

По его словам, по всей территории ЛНР будут приспущены государственные флаги России, республики и её муниципальных образований.

«Также сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия», — добавил он.

Ранее стало известно, что десять многоквартирных домов обесточены в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ.

По последним данным, в результате удара ВСУ четыре человека погибли, ещё 53 пострадали.

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