Число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску выросло до 53

Число пострадавших при ракетном ударе по Луганску увеличилось до 53.

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики.

«До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. Из них четверо погибших», — говорится в материале.

Уточняется, что 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что более 110 человек и 30 единиц спецтехники работают на месте повреждённого при обстреле ВСУ дома в Луганске.