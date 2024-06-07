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Число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску выросло до 53

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Число пострадавших при ракетном ударе по Луганску увеличилось до 53.
Число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску выросло до 53
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики.

«До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. Из них четверо погибших», — говорится в материале.

Уточняется, что 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что более 110 человек и 30 единиц спецтехники работают на месте повреждённого при обстреле ВСУ дома в Луганске.

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