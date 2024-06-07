Более 110 человек работают на месте повреждённого при обстреле дома в Луганске
Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по ЛНР Евгений Кацавалов.
«Работает группировка Главного управления МЧС России по Луганской Народной Республике. Задействовано более 110 человек и более 30 единиц техники», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.
Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что число пострадавших в результате удара ВСУ по Луганску возросло до 46.