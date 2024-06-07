Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22

Число погибших при ударе украинской армии по селу Садовому увеличилось до 22 человек.

Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Количество погибших увеличилось до 22 человек», — приводит его слова ТАСС.

Уточняется, что ещё 15 человек пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии.

7 июня Сальдо заявил, что армия Украины нанесла удар по селу Садовому. Изначально он рассказал о 19 жертвах удара и о пяти пострадавших.

В результате обстрела был разрушен магазин, в котором находилось «значительное количество посетителей и персонала», утверждает Сальдо.