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Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22

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Число погибших при ударе украинской армии по селу Садовому увеличилось до 22 человек.
Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22

Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Количество погибших увеличилось до 22 человек», — приводит его слова ТАСС.

Уточняется, что ещё 15 человек пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии.

7 июня Сальдо заявил, что армия Украины нанесла удар по селу Садовому. Изначально он рассказал о 19 жертвах удара и о пяти пострадавших.

В результате обстрела был разрушен магазин, в котором находилось «значительное количество посетителей и персонала», утверждает Сальдо.

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