Сенатор Кастюкевич: за удар ВСУ по херсонскому селу Садовое отомстят на поле боя
С таким заявлением выступил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
«За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причём не в мирных кварталах, а на поле боя», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования в связи с ударами ВСУ по мирным жителям Луганска и Херсонской области.
Также глава ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим совершил два чудовищных теракта в Луганске и Херсонской области.