Сенатор Кастюкевич: за удар ВСУ по херсонскому селу Садовое отомстят на поле боя

За удар украинских войск по селу Садовое в Херсонской области российские военные отомстят на поле боя, пощады врагу не будет.

С таким заявлением выступил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

«За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причём не в мирных кварталах, а на поле боя», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования в связи с ударами ВСУ по мирным жителям Луганска и Херсонской области.

Также глава ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим совершил два чудовищных теракта в Луганске и Херсонской области.