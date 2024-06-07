Сальдо: по Садовому было два удара, корректируемым снарядом и из РСЗО HIMARS

Первый удар по магазину в Садовом (Херсонская область) был нанесён управляемым снарядом, следом за ним произошёл удар из РСЗО HIMARS, сообщил губернатор Владимир Сальдо в эфире «России 24».

«Первый удар был нанесён управляемой бомбой, вернее, управляемым снарядом, а второй – чисто ракетный удар HIMARS. Удар был нанесён с правого берега Днепра, расстояние доступное для ракетных ударов. Наверняка был дрон и видели, что там военных нет», — сказал Сальдо, слова которого приводит РИА Новости.

7 июня Владимир Сальдо заявил, что армия Украины нанесла удар по селу Садовому. Изначально он рассказал о 19 жертвах удара и о пяти пострадавших. В результате обстрела был разрушен магазин, в котором находилось «значительное количество посетителей и персонала», утверждает Сальдо.

Спустя некоторое время стало известно, что число погибших достигло 21.