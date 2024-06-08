Развожаев принёс соболезнования в связи с ударами ВСУ по Луганску и Херсонской области
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«От себя лично и лица всех севастопольцев приношу соболезнования семьям погибших и главе Луганской Народной Республики Леониду Ивановичу Пасечнику и губернатору Херсонской области Владимиру Васильевичу Сальдо», — сказал Развожаев.
Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим совершил два чудовищных теракта в Луганске и Херсонской области.