Развожаев принёс соболезнования в связи с ударами ВСУ по Луганску и Херсонской области

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования в связи с ударами ВСУ по мирным жителям Луганска и Херсонской области.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«От себя лично и лица всех севастопольцев приношу соболезнования семьям погибших и главе Луганской Народной Республики Леониду Ивановичу Пасечнику и губернатору Херсонской области Владимиру Васильевичу Сальдо», — сказал Развожаев.

Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим совершил два чудовищных теракта в Луганске и Херсонской области.