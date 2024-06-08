RT в Telegram
Подпишись

Развожаев принёс соболезнования в связи с ударами ВСУ по Луганску и Херсонской области

Короткая ссылка
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования в связи с ударами ВСУ по мирным жителям Луганска и Херсонской области.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«От себя лично и лица всех севастопольцев приношу соболезнования семьям погибших и главе Луганской Народной Республики Леониду Ивановичу Пасечнику и губернатору Херсонской области Владимиру Васильевичу Сальдо», — сказал Развожаев.

Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим совершил два чудовищных теракта в Луганске и Херсонской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить