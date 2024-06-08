Захарова назвала отношения между ЕС и Украиной трагикомедией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT назвала трагикомедией отношения между Украиной и ЕС.

«Это очень смешно. К сожалению, и грустно одновременно. Это такая трагикомедия, что происходит в отношениях между ЕС и Украиной. Много лет Запад буквально дразнит Украину разговорами о её возможном вступлении в Евросоюз», — отметила она.

Захарова напомнила, что на протяжении долгих лет подобные обещания адресовали Анкаре, однако в отличие от Украины у Турции есть собственные национальные интересы — и страна сохраняет их.

«Турция развивает экономику, развивает, кстати говоря, и демократические процессы... Экономические показатели в Турции на протяжении десятилетий вроде бы демонстрировали способность этого государства быть в рядах ЕС», — подчеркнула дипломат.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что кредиторы планируют надавить на Украину, чтобы власти начали выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд.