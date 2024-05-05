WSJ: кредиторы потребовали от Украины начать выплаты по госдолгу — грозит дефолт

Иностранные держатели облигаций планируют надавить на Украину, чтобы власти начали выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Группа иностранных держателей облигаций, включая американские инвестиционные компании BlackRock (BLK) и PIMCO, планирует оказать давление на Украину, чтобы она снова начала выплачивать проценты по своему долгу уже в следующем году», — приводит публикацию РИА Новости.

По данным СМИ, кредиторы хотят, чтобы Киев заключил сделку о возобновлении выплат в обмен на «прощение значительной части» долга. Отмечается, что ряд держателей облигаций обсудили этот вариант с украинскими чиновниками.

«Держатели облигаций надеются получить до $500 млн в виде ежегодных процентных выплат после согласия на облегчение долгового бремени», — говорится в публикации The Wall Street Journal.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд.

Также в МВФ заявили, что экономика России показала устойчивость перед масштабными санкциями.