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WSJ: кредиторы потребовали от Украины начать выплаты по госдолгу — грозит дефолт

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Иностранные держатели облигаций планируют надавить на Украину, чтобы власти начали выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
WSJ: кредиторы потребовали от Украины начать выплаты по госдолгу — грозит дефолт
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Группа иностранных держателей облигаций, включая американские инвестиционные компании BlackRock (BLK) и PIMCO, планирует оказать давление на Украину, чтобы она снова начала выплачивать проценты по своему долгу уже в следующем году», — приводит публикацию РИА Новости.

По данным СМИ, кредиторы хотят, чтобы Киев заключил сделку о возобновлении выплат в обмен на «прощение значительной части» долга. Отмечается, что ряд держателей облигаций обсудили этот вариант с украинскими чиновниками.

«Держатели облигаций надеются получить до $500 млн в виде ежегодных процентных выплат после согласия на облегчение долгового бремени», — говорится в публикации The Wall Street Journal.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд.

Также в МВФ заявили, что экономика России показала устойчивость перед масштабными санкциями.

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