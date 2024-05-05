WSJ: кредиторы потребовали от Украины начать выплаты по госдолгу — грозит дефолт
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«Группа иностранных держателей облигаций, включая американские инвестиционные компании BlackRock (BLK) и PIMCO, планирует оказать давление на Украину, чтобы она снова начала выплачивать проценты по своему долгу уже в следующем году», — приводит публикацию РИА Новости.
По данным СМИ, кредиторы хотят, чтобы Киев заключил сделку о возобновлении выплат в обмен на «прощение значительной части» долга. Отмечается, что ряд держателей облигаций обсудили этот вариант с украинскими чиновниками.
«Держатели облигаций надеются получить до $500 млн в виде ежегодных процентных выплат после согласия на облегчение долгового бремени», — говорится в публикации The Wall Street Journal.
Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд.
Также в МВФ заявили, что экономика России показала устойчивость перед масштабными санкциями.