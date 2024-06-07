Над Крымом, Азовским морем и ещё тремя регионами: в МО РФ заявили об уничтожении 28 украинских БПЛА за ночь
МО РФ: в ночь на 7 июня над российскими регионами уничтожено 28 БПЛА
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
-
07 июня 2024
Житель Бердянска, собиравший сведения о российских военных в Запорожской области, выдворен за пределы России на 20 лет, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы управления ФСБ России по Запорожской области.
Отмечается, что мужчина действовал по идеологическим мотивам в поддержку неонацистской Украины.
-
Западу не избежать ответственности за удары ВСУ по России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это то самое лукавство, то самое враньё, лицемерие, которое как бы, с точки зрения Запада, позволит им избежать ответственности за разрушительную деятельность, за то, что они разрешили сейчас киевскому режиму, но делали долгие годы», — сказала Захарова в ходе брифинга с журналистами, комментируя разрешения Запада на применение поставленного Киеву оружия для ударов по России.
-
Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей Су-34, которые нанесли удары по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».
-
Издание Politico сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного диалога предложил американскому лидеру Джо Байдену отправить инструкторов западных стран Украине. Президент США, по информации издания, идею не поддержал, отметив, что такое решение может привести к эскалации.
-
Украинские войска всё чаще предпринимают попытки форсировать Днепр, заявил в интервью РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населённый пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки», — приводит агентство его слова.
По словам Сальдо, речь идёт о населённом пункте Днепряны. В связи с отсутствием Каховского водохранилища пересечь Днепр в этом районе можно быстрее.
-
Главные события спецоперации за 6 июня — в материале RT.Также по темеСпецоперация Z: хроника главных военных событий 6 июня«Солнцепёк» испепелил фортификацию ВСУ под Пятихатками, дальнобойная М-46 накрыла украинский опорник под Харьковом, подорвавшийся на...
-
Военнослужащие группировки войск «Центр» вывезли из-под обстрелов ВСУ в пункты временного размещения жителей освобождённого посёлка Очеретино в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России.
Отмечается, что для людей организованы все необходимые условия проживания, трёхразовое питание, душ, горячая вода и места для стирки.
«Люди приезжают подавленные, потому что постоянно находились под обстрелами, в подвалах очень длительное время. И благодаря нашим ребятам — российской армии, благодаря волонтёрам — их вывозят уже сюда, к нам», — рассказала начальник пункта временного размещения Ольга Безуглая.
-
Силы ПВО ночью уничтожили 11 БПЛА над Крымом, восемь БПЛА над Азовским морем, шесть — над Кубанью, два — над Белгородской областью и один над Ростовской областью. Об этом утром 7 июня заявили в Минобороны России.