Над Крымом, Азовским морем и ещё тремя регионами: в МО РФ заявили об уничтожении 28 украинских БПЛА за ночь

МО РФ: в ночь на 7 июня над российскими регионами уничтожено 28 БПЛА

Дежурные средства ПВО пресекли новые попытки Украины провести террористические атаки на российской территории, заявили в Минобороны России. За прошедшую ночь 11 БПЛА уничтожено над Крымом, восемь — над Азовским морем. Ещё шесть — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью и один над Ростовской областью.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова