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Над Крымом, Азовским морем и ещё тремя регионами: в МО РФ заявили об уничтожении 28 украинских БПЛА за ночь

МО РФ: в ночь на 7 июня над российскими регионами уничтожено 28 БПЛА

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Сергей Гусаров
Дежурные средства ПВО пресекли новые попытки Украины провести террористические атаки на российской территории, заявили в Минобороны России. За прошедшую ночь 11 БПЛА уничтожено над Крымом, восемь — над Азовским морем. Ещё шесть — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью и один над Ростовской областью.
Над Крымом, Азовским морем и ещё тремя регионами: в МО РФ заявили об уничтожении 28 украинских БПЛА за ночь
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова
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  • 07 июня 2024

    Житель Бердянска, собиравший сведения о российских военных в Запорожской области, выдворен за пределы России на 20 лет, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы управления ФСБ России по Запорожской области.

    Отмечается, что мужчина действовал по идеологическим мотивам в поддержку неонацистской Украины.

  • Западу не избежать ответственности за удары ВСУ по России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Это то самое лукавство, то самое враньё, лицемерие, которое как бы, с точки зрения Запада, позволит им избежать ответственности за разрушительную деятельность, за то, что они разрешили сейчас киевскому режиму, но делали долгие годы», — сказала Захарова в ходе брифинга с журналистами, комментируя разрешения Запада на применение поставленного Киеву оружия для ударов по России.

  • Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей Су-34, которые нанесли удары по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

  • Издание Politico сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного диалога предложил американскому лидеру Джо Байдену отправить инструкторов западных стран Украине. Президент США, по информации издания, идею не поддержал, отметив, что такое решение может привести к эскалации.

  • Украинские войска всё чаще предпринимают попытки форсировать Днепр, заявил в интервью РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населённый пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки», — приводит агентство его слова.

    По словам Сальдо, речь идёт о населённом пункте Днепряны. В связи с отсутствием Каховского водохранилища пересечь Днепр в этом районе можно быстрее.

  • Главные события спецоперации за 6 июня — в материале RT.

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  • Военнослужащие группировки войск «Центр» вывезли из-под обстрелов ВСУ в пункты временного размещения жителей освобождённого посёлка Очеретино в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России.

    Отмечается, что для людей организованы все необходимые условия проживания, трёхразовое питание, душ, горячая вода и места для стирки.

    «Люди приезжают подавленные, потому что постоянно находились под обстрелами, в подвалах очень длительное время. И благодаря нашим ребятам — российской армии, благодаря волонтёрам — их вывозят уже сюда, к нам», — рассказала начальник пункта временного размещения Ольга Безуглая.

  • Силы ПВО ночью уничтожили 11 БПЛА над Крымом, восемь БПЛА над Азовским морем, шесть — над Кубанью, два — над Белгородской областью и один над Ростовской областью. Об этом утром 7 июня заявили в Минобороны России.

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