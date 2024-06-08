Аббас потребовал заседания СБ ООН из-за массовой гибели палестинцев в Нусейрате
- РИА Новости
Об этом информирует палестинское агентство WAFA.
Как сказано в материале, в ответ на «ужасную резню», которую устроили «израильские оккупационные силы» в лагере беженцев «Нусейрат», Аббас поручил спецпредставителю Палестины в ООН запросить созыв экстренного заседания Совбеза ООН для обсуждения последствий кровопролития.
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на медиаофис правительства анклава сообщил, что по меньшей мере 210 палестинцев погибли из-за операции ЦАХАЛ по освобождению четырёх заложников в лагере палестинских беженцев «Нусейрат» в секторе Газа.
Израильская армия 8 июня заявила об освобождении четырёх заложников из сектора Газа, включая россиянина Андрея Козлова.