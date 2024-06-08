Израиль освободил четырёх заложников из сектора Газа, включая россиянина

Израильская армия сообщила об освобождении четырёх заложников из сектора Газа, включая россиянина Андрея Козлова.

«Сегодня утром... в ходе совместной комплексной специальной операции ЦАХАЛ и израильской полиции (ЯМАМ) в Нусейрате были освобождены четыре израильских заложника», — говорится в Telegram военных.

Уточняется, что из плена вызволили Ноа Аргамани (25 лет), Альмога Меира (21 год), Андрея Козлова (27 лет) и Шломи Зив (40 лет) — они были похищены ХАМАС с музыкального фестиваля в октябре прошлого года.

По данным военных, освобождённые находятся в хорошем состоянии.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш включил израильскую армию в список нарушителей в отношении детей в условиях конфликта.