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Гутерреш внёс ЦАХАЛ в чёрный список в отношении детей в условиях конфликта

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Генсек ООН Антониу Гутерреш включил Армию обороны Израиля в список нарушителей в отношении детей в условиях конфликта.
Гутерреш внёс ЦАХАЛ в чёрный список в отношении детей в условиях конфликта
  • Gettyimages.ru
  • © Fatih Aktas/Anadolu

Об этом информирует пресс-служба постпредства Израиля при ООН.

Как сказано в сообщении, постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан получил официальное уведомление от Гутерреша о его решении включить Израиль в список стран и вооружённых организаций (прилагаемый в качестве приложения к докладу Генсека ООН о детях в вооружённых конфликтах), которые не приняли адекватных мер по улучшению защиты детей в ходе конфликта.

Уточняется, что Гутерреш решил включить израильскую армию в доклад о детях в вооружённых конфликтах как сторону, которая совершает нарушения в отношении детей.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, то, что сейчас происходит в секторе Газа в ответ на теракт в Израиле, «на войну не очень похоже», это «какое-то тотальное уничтожение гражданского населения».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что ООН превратилась в «мёртвую духом» организацию из-за бездействия в секторе Газа.

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