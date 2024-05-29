Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ООН «мёртвой духом» организацией из-за бездействия в секторе Газа.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на заседании своей партии в парламенте.

По его словам, нападение Израиля на город Рафах в секторе Газа перешло в более кровавую фазу.

«Неужели в вас не осталось ни капли человечности? Чего вы хотели от 15 тыс. невинных детей? О, американское государство, эта кровь также на ваших руках. Вы несёте такую же ответственность за этот геноцид, как и они (Израиль)», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что американцы молчат, пока «в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия».

«Свобода слова и права детей тоже гибнут», — добавил он, при этом оскорбительно высказавшись в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Вместе с этим он обвинил и ООН в бездействии.

«ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид?.. ООН не может защитить даже свой собственный персонал. ООН мертва духом», — заключил он.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал неприемлемым уровень разрушений в секторе Газа и призвал Израиль уважать решения Международного суда ООН.