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Гутерреш: уровень разрушений в Газе абсолютно неприемлем

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Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал неприемлемым уровень разрушений в секторе Газа и призвал Израиль уважать решения Международного суда ООН.
Гутерреш: уровень разрушений в Газе абсолютно неприемлем
  • РИА Новости

Об этом сообщает японский телеканал NHK.

По его словам, проблема в том, что военная операция была проведена так, что число жертв среди гражданских и разрушения гражданской инфраструктуры являются беспрецедентными.

«Уровень разрушений абсолютно неприемлем», — цитирует Гутерреша РИА Новости.

Генсек ООН также призвал израильскую сторону уважать решения Международного суда ООН, который обязал её прекратить военную операцию в Рафахе.

«Это не мнение, это обязательное к выполнению решение. Израиль должен подчиниться этому решению», — подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что армии Израиля необходимо выработать конкретный план борьбы с ХАМАС для завершения конфликта, так как полномасштабное вторжение в Рафах, по мнению Вашингтона, не приведёт к решению проблемы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что проводить полномасштабную наземную операцию в Рафахе в секторе Газа — безответственно.

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