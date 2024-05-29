Гутерреш: уровень разрушений в Газе абсолютно неприемлем
- РИА Новости
Об этом сообщает японский телеканал NHK.
По его словам, проблема в том, что военная операция была проведена так, что число жертв среди гражданских и разрушения гражданской инфраструктуры являются беспрецедентными.
«Уровень разрушений абсолютно неприемлем», — цитирует Гутерреша РИА Новости.
Генсек ООН также призвал израильскую сторону уважать решения Международного суда ООН, который обязал её прекратить военную операцию в Рафахе.
«Это не мнение, это обязательное к выполнению решение. Израиль должен подчиниться этому решению», — подчеркнул он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что армии Израиля необходимо выработать конкретный план борьбы с ХАМАС для завершения конфликта, так как полномасштабное вторжение в Рафах, по мнению Вашингтона, не приведёт к решению проблемы.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что проводить полномасштабную наземную операцию в Рафахе в секторе Газа — безответственно.