Блинкен заявил, что операция в Рафахе не поможет Израилю завершить конфликт

Армии Израиля необходимо выработать конкретный план борьбы с ХАМАС для завершения конфликта, так как полномасштабное вторжение в Рафах, по мнению Вашингтона, не приведёт к решению проблемы.

Об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Израиль унаследует крупную партизанскую войну в Газе (если ЦАХАЛ вторгнется в Рафах), за которую будет ответственным», — заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства США считает, что Израилю нужно придумать план, согласно которому ЦАХАЛ не будет оккупировать сектор Газа. В то же время для США неприемлемо, чтобы Газой управлял ХАМАС, подчеркнул Блинкен.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на планы долгосрочного военного присутствия в секторе Газа для обеспечения его «устойчивой демилитаризации» в случае разгрома палестинского движения ХАМАС.