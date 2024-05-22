RT в Telegram
Подпишись

Блинкен заявил, что операция в Рафахе не поможет Израилю завершить конфликт

Короткая ссылка
Армии Израиля необходимо выработать конкретный план борьбы с ХАМАС для завершения конфликта, так как полномасштабное вторжение в Рафах, по мнению Вашингтона, не приведёт к решению проблемы.
Блинкен заявил, что операция в Рафахе не поможет Израилю завершить конфликт
  • РИА Новости

Об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Израиль унаследует крупную партизанскую войну в Газе (если ЦАХАЛ вторгнется в Рафах), за которую будет ответственным», — заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства США считает, что Израилю нужно придумать план, согласно которому ЦАХАЛ не будет оккупировать сектор Газа. В то же время для США неприемлемо, чтобы Газой управлял ХАМАС, подчеркнул Блинкен.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на планы долгосрочного военного присутствия в секторе Газа для обеспечения его «устойчивой демилитаризации» в случае разгрома палестинского движения ХАМАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить