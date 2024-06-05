Путин: происходящее в Газе — это какое-то уничтожение гражданского населения

То, что сейчас происходит в секторе Газа в ответ на теракт в Израиле, «на войну не очень похоже», это «какое-то тотальное уничтожение гражданского населения», заявил президент России Владимир Путин.

«Конечно, мы против терроризма во всех его проявлениях. Против атак в отношении мирного населения — в любом месте и любой стране. Но то, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле, всё-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения», — сказал он.

Как утверждает Министерство здравоохранения анклава, число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 36 479.