Власти Газы: 210 палестинцев погибли в ходе израильской операции в Нусейрате

По меньшей мере 210 палестинцев погибли из-за операции ЦАХАЛ по освобождению четырёх заложников в лагере палестинских беженцев «Нусейрат» в секторе Газа.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медиаофис правительства анклава.

«Число погибших в результате вражеского обстрела в лагере «Нусейрат» возросло до 210», — сказано в сообщении.

Уточняется, что более 400 человек получили ранения.

Ранее израильская армия сообщила об освобождении четырёх заложников из сектора Газа, включая россиянина Андрея Козлова. Освобождённые находятся в хорошем состоянии.

Как передавал телеканал Al Jazeera со ссылкой на врачей, по меньшей мере 3 тыс. палестинских детей остались без конечностей в результате ведущихся израильской армией боевых действий в секторе Газа.