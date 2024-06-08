Власти Газы: 210 палестинцев погибли в ходе израильской операции в Нусейрате
- AP
Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медиаофис правительства анклава.
«Число погибших в результате вражеского обстрела в лагере «Нусейрат» возросло до 210», — сказано в сообщении.
Уточняется, что более 400 человек получили ранения.
Ранее израильская армия сообщила об освобождении четырёх заложников из сектора Газа, включая россиянина Андрея Козлова. Освобождённые находятся в хорошем состоянии.
Как передавал телеканал Al Jazeera со ссылкой на врачей, по меньшей мере 3 тыс. палестинских детей остались без конечностей в результате ведущихся израильской армией боевых действий в секторе Газа.