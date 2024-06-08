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В семи регионах: за ночь уничтожено 25 украинских БПЛА и два безэкипажных катера

МО РФ: 25 украинских БПЛА уничтожено над территориями семи регионов

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Роман Тихонов
Средства ПВО предотвратили террористические атаки киевского режима, уничтожив в общей сложности 25 украинских беспилотников над территориями семи регионов. БПЛА были сбиты в небе над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, а также над Крымом и Краснодарским краем. Кроме того, в акватории Чёрного моря уничтожено два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.
В семи регионах: за ночь уничтожено 25 украинских БПЛА и два безэкипажных катера
  • РИА Новости
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  • 08 июня 2024

    В Астраханской области сообщили подробности об атаке украинских БПЛА.

    «Сегодня ночью была предпринята попытка атаковать беспилотниками один из объектов, расположенных на территории Астраханской области. Атака была отражена. Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности. Уважаемые астраханцы, прошу вас не поддаваться на провокации, буду лично информировать вас обо всех значимых событиях», — указал в Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

  • Спасатели в Луганске извлекли из-под завалов тела ещё двоих человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    7 июня ВСУ выпустили по жилым кварталам Луганска пять ракет АТАСМS производства США. Одна ракета поразила два многоквартирных дома.

    «По состоянию на 08:00 известно о 60 пострадавших в результате варварского обстрела мирного города. Спасательная операция продолжается», — сообщил Пасечник.

  • Украинские войска начиная с 00:00 мск выпустили около 40 снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

  • Кроме того, в акватории Чёрного моря дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

  • Два БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, один уничтожен и два перехвачены над Белгородской областью, по одному — над Брянской и Тульской областями, три беспилотника уничтожены над Астраханской областью, пять уничтожены и четыре перехвачены над Крымом, ещё шесть БПЛА перехвачены над Краснодарским краем.

  • За ночь войска киевского режима пытались атаковать семь российских регионов. Дежурные средства ПВО сбили в общей сложности 25 беспилотников.

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