В семи регионах: за ночь уничтожено 25 украинских БПЛА и два безэкипажных катера

МО РФ: 25 украинских БПЛА уничтожено над территориями семи регионов

Средства ПВО предотвратили террористические атаки киевского режима, уничтожив в общей сложности 25 украинских беспилотников над территориями семи регионов. БПЛА были сбиты в небе над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, а также над Крымом и Краснодарским краем. Кроме того, в акватории Чёрного моря уничтожено два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.