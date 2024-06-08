«На каждый агрессивный шаг будет дан чёткий ответ»: Захарова в интервью RT — о действиях западных стран

На каждый агрессивный шаг стран Запада Россия даст проработанный, выверенный, чёткий ответ, заявила в интервью RT официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также отметила, что Вашингтон обрёк граждан ЕС на страдания, запретив им общаться с Россией, выстраивать с ней экономические отношения, энергетические и гуманитарные связи. Кроме того, Захарова прокомментировала заявления о готовности Украины вступить в ЕС, напомнив, что вступление в Евросоюз обычно оборачивается для стран разрушением их экономики.

— Президент Путин указал, что в ответ на удары западным оружием по территории России могут последовать поставки российского оружия в регионы, откуда могут наноситься удары по объектам западных стран. Какие страны и регионы мог иметь в виду президент?

— Вы знаете, я, когда приехала на форум, за мной буквально бегали западные журналисты и пытались выяснить ответ именно на этот вопрос. И, что удивительно, они почему-то были шокированы заявлениями президента России Владимира Путина.

Я поинтересовалась, почему их это заявление удивило. Они говорят: «Нет, ну как же, Россия, получается, будет размещать оружие ближе…» И так запнулись, остановились. Я говорю: «Ближе к вам?» А это были британские журналисты. Я говорю: «А почему вас это удивляет? Почему вас не удивляет, что ваши страны поставляют оружие в огромном количестве, которое применяется для совершения терактов руками киевского режима? Почему вы не задаёте вопросы относительно того, что из этого оружия, которое поставляют ваши западные страны, убивают мирное население, детей, женщин, стариков? Из этого самого поставляемого вашими режимами оружия разрушается гражданская инфраструктура. Почему вы начинаете рефлексировать и нервничать только тогда, когда чувствуете дискомфорт? А почему же вы разучились чувствовать беду, боль других людей? Мало того, не просто других людей, а людей, которые страдают из-за вас».

Ответа не последовало, но было видно, что британским журналистам всё это слушать неприятно. И, возможно, неприятно потому, что эти вопросы их изнутри раздирают. Потому что я уверена, у очень многих людей в странах Европейского союза, у обывателей, думаю, что у многих журналистов совесть еще есть и они многое понимают. Только сказать не могут, потому что иначе они лишатся своих должностей, своих зарплат. Да, в общем-то, и на их карьере будет поставлен крест.

Теперь, собственно говоря, то, что я им ответила. Всё, что Россия на этом треке будет предпринимать, она будет предпринимать в ответ на действия натовских стран. В индивидуальном качестве, в коллективном качестве. На то, что будет предпринято каждой конкретной страной, и будет дан соответствующий ответ. Каким он будет — зависит от тех разрушительных действий (со стороны натовских стран. — RT). Надеюсь, их не будет, хотя, с другой стороны, мы реалисты, и мы слышим, что заявляют западные столицы. Так вот, на каждый их агрессивный шаг будет дан проработанный, выверенный, чёткий ответ.

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— С учётом политического климата в Европе, особенно сейчас, многие нервничают. Премьер-министр Роберт Фицо на днях выступил с первым публичным обращением после покушения на него. Он говорит, что причиной покушения стала независимая политика правительства Словакии, из-за которой многие в Европе навесили на Фицо ярлык пророссийского политика. Что, по вашему мнению, подобные нападения говорят о политическом климате в Европе?

— Спасибо большое, что вы не увязываете непосредственно вопросы политического климата и результаты расследования. Потому что такой подход обычно исповедуют западники. Не дождавшись реальных фактов, не проведя судебных заседаний, не услышав вердикта, основанного на конкретных данных, они уже выносят политические вердикты. Ну, соответственно, после этого следуют какие-либо наказания.

У нас другой подход. Мы считаем, что правоохранительные органы этой страны должны провести расследование, собрать факты, доказательства, а потом представить всё это в суд. И суд в соответствии с местным законодательством должен вынести решение, кто виновен, в какой степени и какого наказания заслуживает. Для нас это абсолютно чёткая и понятная позиция: уважение права, законодательства, законности.

Но при этом вы также абсолютно правы в том, что существует такое понятие, как политический климат, политическая атмосфера. И она важна не только нам с вами, она важна в том числе и тем, кто исповедует, к сожалению, русофобию. Я объясню, почему. Ведь многое, что предпринимает коллективный Запад в отношении России — деструктивного, предательского, незаконного, — они объясняют тем, что политическая атмосфера в нашей стране якобы к этому располагает. То есть для них понятие политической атмосферы очень даже реальное. Что значит, что они подразумевают на Западе под понятием «политическая атмосфера»? Они чётко называют агрессивную лексику, так называемый хейт-спич, отсутствие плюрализма мнений, отсутствие возможности у людей высказывать свою точку зрения, невозможность журналистам нормально работать, отсутствие возможности у политических сил реализовать волю их избирателей.

Кстати говоря, травля на Западе также является показателем такого негативного политического фона, политической атмосферы. Так давайте зададим вопрос: а какая вокруг Фицо была политическая атмосфера в Европейском союзе? Да ровно такая же. Вот эта политическая атмосфера, о которой так заботятся страны Европейского союза, а они же принимают большое количество резолюций — в Совете Европы, в других своих собственных структурах, по линии Еврокомиссии делаются соответствующие заявления, они же так озабочены тем, чтобы была демократия, сохранялся плюрализм мнений, чтобы люди могли свободно выражать свое мнение.

А что же у них у самих в странах творится? Вы же видите. Жесточайшая цензура, вымарывание любой точки зрения в мейнстримовых СМИ, которая не соответствует официальной позиции Еврокомиссии, Евросоюза, а на самом деле — стоящих за ними НАТО и Соединённых Штатов Америки. Невозможность вести нормальные избирательные кампании. Потому что сейчас кампания в рамках выборов в Европарламент продемонстрировала, что используются против неугодных кандидатов все средства: политический шантаж, обвинения и навешивание ярлыков, обвинения безосновательные, настоящая охота на ведьм. Вплоть до запугивания, обысков, задержаний, безосновательных обвинений в несуществующих преступлениях. Вот какая атмосфера царит в Европейском союзе.

И конечно, самый важный фактор (и я искренне убеждена, что это один из самых важных факторов) — это чудовищная агрессивная риторика. Вы знаете, мне кажется, если посмотреть, ну, я не знаю, пару дней телеканалы или почитать пару дней газеты или интернет-сайты Европейского союза и Соединённых Штатов Америки, которые транслируются в странах Европейского союза, то можно просто заболеть, а потом, наверное, сойти с ума. Потому что все эти репортажи наполнены какой-то чудовищной агрессией. Я сейчас даже не говорю о фейках. Я говорю именно об агрессивном посыле, об агрессивных словах, о словах ненависти. И конечно, в первую очередь в отношении либо России, либо, кстати говоря, Китая, либо тех, кто просто имеет свою точку зрения на происходящие в мире процессы.

— Действительно, страшно, что это стало нормой — эти агрессивные заявления, особенно в СМИ. Вернёмся к Украине. Комиссия ЕС заявила о готовности Украины ко вступлению в Европейский союз. Насколько вступление Украины в ЕС реалистично и каковы возможные последствия?

— Это очень смешно. К сожалению, и грустно одновременно. Это такая трагикомедия, что происходит в отношениях между Европейским союзом и Украиной! Много лет Запад буквально дразнит Украину разговорами о её возможном вступлении в Европейский союз. При этом, мне кажется, никто не хочет принять очевидного факта.

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Вот много лет разговаривали примерно так же и кормили такими же обещаниями Турцию. Только, в отличие от Украины, Турция имеет свои национальные интересы и сохраняет их. Развивает экономику, развивает, кстати говоря, и демократические процессы. Со своей спецификой, безусловно. Со своими особенностями, как любое другое суверенное государство. Экономические показатели в Турции на протяжении десятилетий вроде бы демонстрировали способность этого государства быть в рядах Европейского союза. Мало того, Турция — член НАТО. То есть она присягнула на верность западным геополитическим ценностям. Ну, так получается, это проистекает из членства Анкары в Североатлантическом альянсе. Что самое удивительное, несмотря на всё это, Турцию так и не приняли в Европейский союз.

И почему-то это не стало уроком для всех остальных. Кого постоянно пытаются обмануть вот этими обещаниями о счастливом будущем в рядах Евросоюза. Во-первых, вы посмотрите, какое количество стран были обмануты тем, что их просто туда не приняли. А во-вторых, а разве Европейский союз и членство там принесло кому-нибудь то самое долгожданное счастье? Может быть, были решены масштабные задачи, связанные с развитием промышленности, науки или настоящим, реальным подъемом экономики в этих странах? Может быть, страны получили больше суверенитета и укрепили свою независимость? Да нет, конечно. Вступление в Евросоюз, как правило, оборачивается для стран разрушением их экономики. Встраиванием одного из сегментов их экономики в нужный Европейскому союзу, и только ему, формат. А всё остальное может и умирать своим ходом, потому что невостребовано за ненадобностью. Никто не думает о людях, никто не думает о традициях, которые складывались веками в этих странах. Никто не думает о том, что, вообще-то, у людей существует собственный уклад, в том числе свои собственные хозяйственные связи. Нет, это никому не интересно. Покажите мне, пожалуйста, пример членства в Евросоюзе вот из недавних новых стран, которые туда попали, где бы произошел, ну, например, взрывной рост науки. Или где бы культура или спорт, выдали такие действительно реальные достижения. Может быть, в сфере политической, гуманитарной те страны получили какие-то особые возможности? Они, наоборот, лишь утратили свой суверенитет.

— Вы следите за выборами в Европарламент. Как вы думаете, повлияет ли исход выборов на отношения России с ЕС или отдельными его членами? От чего это зависит?

— Вы знаете, я не хотела бы сейчас комментировать эти выборы. Мы это сделаем тогда, когда будут подведены результаты, официально выданы и так далее. Обязательно сделаем. Я комментировала ход выборов в Европарламент. Имею на это право, потому что Европарламент постоянно комментирует не то что ход выборов в России, а даже итоги выборов в России за несколько месяцев до начала проведения кампаний избирательных. Но хотела бы сказать я даже не об этом.

Я хотела бы сказать, ответить на суть вашего вопроса. Ситуация поменяется тогда, когда граждане Европейского союза очнутся от спячки, от анабиоза, от какого-то гипноза, в который их погрузили кураторы — американские, британские кураторы Европейского союза. Когда граждане Европейского союза начнут отделять свои собственные национальные интересы от интересов НАТО, во главе которого стоят Соединённые Штаты Америки. Когда они начнут понимать, что у них есть свои собственные государства. Когда жители Европейского союза поймут, сколько всего чудовищного с ними было совершено из-за политики США в отношении ЕС. И на какие страдания Вашингтон обрёк граждан Европейского союза, запретив им общаться с Россией, выстраивать экономические отношения с нашей страной, энергетические, гуманитарные связи. Когда они поймут, что в центре Европы вновь проведена очередная разделительная линия. Но только она проведена не европейцами, а за европейцев.