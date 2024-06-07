Путин: Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие ряду стран

Российская сторона оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие некоторым странам в ответ на снабжение Западом Киева, но пока этого не делает.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Мы пока не поставляем, пока. Но мы оставляем за собой право это делать», — заявил он.

Путин уточнил, что речь идёт о поставках оружия тем «государствам и легальным структурам, которые испытывают определённое давление со стороны стран, которые поставляют оружие на Украину».

Ранее Путин заявил, что Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.