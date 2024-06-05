Путин: Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в другие регионы мира

Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине, заявил президент Владимир Путин иностранным журналистам.

«Мы думаем о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России», — сказал президент.

При этом ответ России может быть асимметричным, подчеркнул Путин.

«Мы над этим подумаем», — заявил он.

Президент также рассказал, что украинские военные технологически не в состоянии использовать американские ракеты ATACMS самостоятельно, для этого нужно иметь спутниковую разведку, а на её основании нужно сформировать полётное задание и ввести его в ракетную систему.