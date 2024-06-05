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Путин: ВСУ технологически не могут использовать ATACMS самостоятельно

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Украинские военные технологически не в состоянии использовать американские ракеты ATACMS самостоятельно, для этого нужно иметь спутниковую разведку, а на её основании нужно сформировать полётное задание и ввести его в ракетную систему, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: ВСУ технологически не могут использовать ATACMS самостоятельно
  • РИА Новости

Глава государства, отвечая на вопрос журналиста итальянского издания ANSA, отметил, что спутниковая разведка в данном случае — американская.

Военнослужащий ВСУ может даже не знать, что произойдёт дальше после применения такого оружия, подчеркнул он.

«В чём могут принимать участие украинские военнослужащие? Не те, которые сидят и кнопки нажимают, а на более высоком уровне. В выборе целей. Они могут сказать, какая цель является для них приоритетной... Но они не решают, наносить удар по ней или нет», — сказал Путин.

Полётное задание формируется и вводится только теми, кто поставляет оружие: если это ATACMS — это делает Пентагон, если Storm Shadow — значит, британцы, подытожил глава государства.

При этом в случае с Storm Shadow полётное задание вводится автоматически, без участия военных на земле.

«Это делают британцы, значит. Вот и всё», — сказал Путин.

Как подчеркнул 28 мая президент, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

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