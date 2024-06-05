Путин: ВСУ технологически не могут использовать ATACMS самостоятельно
- РИА Новости
Глава государства, отвечая на вопрос журналиста итальянского издания ANSA, отметил, что спутниковая разведка в данном случае — американская.
Военнослужащий ВСУ может даже не знать, что произойдёт дальше после применения такого оружия, подчеркнул он.
«В чём могут принимать участие украинские военнослужащие? Не те, которые сидят и кнопки нажимают, а на более высоком уровне. В выборе целей. Они могут сказать, какая цель является для них приоритетной... Но они не решают, наносить удар по ней или нет», — сказал Путин.
Полётное задание формируется и вводится только теми, кто поставляет оружие: если это ATACMS — это делает Пентагон, если Storm Shadow — значит, британцы, подытожил глава государства.
При этом в случае с Storm Shadow полётное задание вводится автоматически, без участия военных на земле.
«Это делают британцы, значит. Вот и всё», — сказал Путин.
Как подчеркнул 28 мая президент, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.