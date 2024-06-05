«Центр мировой экономики переместится на Восток»: что стоит за намерением Турции присоединиться к БРИКС

Турция хотела бы стать членом БРИКС, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан во время визита в Китай. Он отметил, что с нетерпением ожидает участия во встрече глав МИД стран БРИКС, которая пройдёт в Нижнем Новгороде в июне. Ранее в Турции заявляли, что будут искать альтернативы ЕС, особенно в экономическом плане. В 2024 году в рамках расширения БРИКС в него вошли Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Эксперты отмечают, что Анкара разочаровалась в своих устремлениях в Евросоюз и решила усилить сотрудничество с более перспективными партнёрами из числа стран — членов БРИКС, таким образом укрепив своё экономическое и политическое положение.

Турция хотела бы вступить в БРИКС, заявил глава МИД страны Хакан Фидан во время визита в Китай.

«Разумеется, нам хотелось бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как сложится этот год», — приводит его слова газета South China Morning Post.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что БРИКС — «хорошая альтернатива» Евросоюзу, кандидатом в члены которого Анкара является с 1999 года. Он добавил, что из-за «политики идентичности» некоторые крупные страны ЕС не позволяли Турции стать полноправным членом европейского блока.

«Так что приходится искать альтернативы», — сказал Хакан Фидан.

Он добавил, что сообществу, членом которого хочет стать Анкара, есть куда развиваться.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что БРИКС, будучи важной платформой сотрудничества, предлагает некоторым другим странам хорошую альтернативу. Мы видим в БРИКС потенциал», — подчеркнул министр.

Фидан сообщил, что с нетерпением ожидает участия во встрече глав МИД стран БРИКС, которая пройдёт в Нижнем Новгороде 10—11 июня.

В России к желанию Турции присоединиться к БРИКС относятся положительно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который будет под председательством России», — отметил официальный представитель Кремля.

В поисках сотрудничества

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ещё в 2018 году говорил о желании Анкары войти в число членов БРИКС. Он добавил, что за расширение группы выступал Китай.

«Китайцы особенно подчеркнули, что одобряют расширение. Я увидел, что они рассматривают возможность присоединения других стран к этой платформе, они не против», — сообщил тогда турецкий президент.

Он подчеркнул, что Турция вместе с пятью странами БРИКС входит в G20 и сотрудничество с Анкарой будет полезно странам блока в плане экономики и инвестиций.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на полях саммита БРИКС в ЮАР в 2018 году

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В свою очередь, Хакан Фидан в феврале 2024 года в интервью A Haber заявил, что Анкара не может ждать решения вопроса по её членству в Евросоюзе и будет искать другие «исторические пути», в особенности в сфере экономического сотрудничества.

Фидан тогда посетовал, что Турция по-прежнему желает вступить в Евросоюз, однако не имеет средств влияния на Брюссель, который прохладно относится к этому.

Турция получила статус кандидата на вступление в Европейский союз в 1999 году, однако с тех пор переговоры существенно не продвинулись из-за разногласий Анкары и Брюсселя. Реджеп Тайип Эрдоган ранее отмечал отсутствие каких-либо ожиданий по вопросу вступления в ЕС и подчёркивал, что Брюссель предвзято относится к Турции и не выполнил ни одно из своих обещаний.

Курс на расширение

Объединение БРИКС было основано в 2006 году с участием Бразилии, России, Индии и Китая, в 2010 году к нему присоединилась ЮАР.

В 2023 году начался процесс расширения: заявки на вступление в БРИКС подали больше 20 стран. С 1 января 2024-го содружество официально приняло в свои ряды Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты и Эфиопию. Саудовская Аравия ещё официально не вступила в объединение. Также в БРИКС планировала вступить Аргентина, однако новый президент страны Хавьер Милей в конце 2023 года сообщил об отказе от этого решения.

Процесс расширения БРИКС продолжается: 28 мая заявку на вступление в содружество одобрило правительство Таиланда. По данным газеты Bangkok Post, в документе говорится, что членство в объединении повысит роль страны на международной арене, а также расширит возможности Таиланда в создании нового мирового порядка.

Стоит отметить, что в 2024 году эстафета председательства в БРИКС перешла к России. Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что обеспечение вхождения в объединение новых членов является одной из главных задач Москвы как председателя.

Другой главной задачей Лавров назвал обеспечение наращивания внешнеполитической координации между членами БРИКС, которой также будет посвящена встреча в Нижнем Новгороде. Глава МИД РФ подчеркнул, что третьей задачей председательства России станет налаживание диалога со странами, которые проявляют интерес к БРИКС.

Конфликт интересов

Интерес Анкары к вступлению в БРИКС продиктован здравой оценкой геополитической ситуации в мире, отметил в разговоре с RT эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов.

«Сейчас на вступление в БРИКС уже выстроилась целая очередь государств. Турецкие руководители реалистично смотрят на развитие современного мира и обстановку в нём. Турция с точки зрения политической географии достаточно близка к БРИКС, и это решение нельзя назвать неожиданным», — сказал эксперт.

Саммит БРИКС

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При этом положение Анкары будет «достаточно своеобразным», так как она является членом НАТО, добавил Вавилов.

«Разумеется, это создаст определённый конфликт интересов. Но для этого есть дипломатия. Выход из положения будет найден», — считает политолог.

Для Турции присоединение к содружеству будет позитивным моментом, подчеркнул Александр Вавилов.

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«Анкара получит дополнительные каналы экономических связей с остальными странами БРИКС, доступ к их рынкам и экспортному потенциалу. Кроме того, есть и политический аспект. БРИКС стал очень влиятельной группой, которая привлекает к себе развивающиеся страны. Турция больше не верит, что её устремления в ЕС будут реализованы. Они ждут вступления в Евросоюз уже 25 лет. Эрдоган прямо заявлял, что они разочаровались в евроинтеграции и больше не будут работать в этом направлении», — сказал собеседник RT.

Схожую точку зрения в разговоре с RT выразил и депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев.

«Напомню, что Турция уже более двух десятилетий назад подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В странах вроде Украины или Молдавии уверены, что это страшно полезная вещь, но никаких экономических привилегий Турции это не дало», — пояснил политик.

При этом конфликт интересов, который создаёт членство Турции в НАТО, преодолим, так как у Анкары сложные отношения и с этим блоком, отметил эксперт.

«За время правления Эрдогана против него организовывались прозападные путчи, Турции не давали покупать российские средства ПВО, а американцы своими санкциями обесценили лиру. При этом Турция, будучи членом НАТО, активно торгует с РФ и неукоснительно соблюдает конвенцию Монтрё, не пропуская в Чёрное море военные корабли альянса», — напомнил Матвейчев.

По его словам, в Анкаре понимают, что эпоха первенства Европы и Запада близка к закату.

«Эрдоган видит, что ЕС — это неудачники, с которыми не стоит связывать своё будущее. Центр мировой экономики переместится на Восток, и в новом миропорядке страны БРИКС будут занимать главенствующее положение. Турция хочет принять участие в этом процессе, укрепив свой статус лидера так называемого тюркского мира. Анкара хочет играть более весомую роль в своём регионе, иметь связи с перспективными союзниками, у которых есть экономические и геополитические перспективы. В Анкаре понимают, что в соперничестве, которым сопровождается рождение нового мирового порядка, более перспективными игроками являются Китай, Россия и другие страны БРИКС», — сказал эксперт.

При этом чем больше таких стран, как Турция, которая является серьёзной региональной державой, будут стремиться в БРИКС, тем больше будет повышаться авторитет этого объединения, заключил Олег Матвейчев.