Пасечник: пострадавший от удара ВСУ дом в Луганске можно восстановить
- РИА Новости
«Экспертная комиссия произвела визуальное обследование пострадавшего пятиэтажного дома в квартале Ватутина. По предварительным выводам, он подлежит восстановлению», — сообщил он.
По словам Пасечника, окончательное решение будет за московскими специалистами после детального обследования.
Ранее глава ЛНР объявил 8 июня днём траура по погибшим при ударе ВСУ.
По последним данным, жертвами обстрела Луганска стали четыре человека.