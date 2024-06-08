Пасечник: пострадавший от удара ВСУ дом в Луганске можно восстановить

Повреждённый от ракетного удара ВСУ жилой дом в Луганске, предварительно, подлежит восстановлению, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Экспертная комиссия произвела визуальное обследование пострадавшего пятиэтажного дома в квартале Ватутина. По предварительным выводам, он подлежит восстановлению», — сообщил он.

По словам Пасечника, окончательное решение будет за московскими специалистами после детального обследования.

Ранее глава ЛНР объявил 8 июня днём траура по погибшим при ударе ВСУ.

По последним данным, жертвами обстрела Луганска стали четыре человека.