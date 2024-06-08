RT в Telegram
Подпишись

Пасечник: пострадавший от удара ВСУ дом в Луганске можно восстановить

Короткая ссылка
Повреждённый от ракетного удара ВСУ жилой дом в Луганске, предварительно, подлежит восстановлению, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Пасечник: пострадавший от удара ВСУ дом в Луганске можно восстановить
  • РИА Новости

«Экспертная комиссия произвела визуальное обследование пострадавшего пятиэтажного дома в квартале Ватутина. По предварительным выводам, он подлежит восстановлению», — сообщил он.

По словам Пасечника, окончательное решение будет за московскими специалистами после детального обследования.

Ранее глава ЛНР объявил 8 июня днём траура по погибшим при ударе ВСУ.

По последним данным, жертвами обстрела Луганска стали четыре человека. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить