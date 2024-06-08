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Захарова: если посмотреть телеканалы США и ЕС пару дней, можно сойти с ума

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Если пару дней посмотреть телевидение США и ЕС или почитать их СМИ, можно сойти с ума, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT.
Захарова: если посмотреть телеканалы США и ЕС пару дней, можно сойти с ума
  • РИА Новости

«Мне кажется, если посмотреть, ну, я не знаю, пару дней телеканалы или почитать пару дней газеты или интернет-сайты ЕС и США, которые транслируются в странах Евросоюза, то можно просто заболеть, а потом, наверное, сойти с ума», — сказала она.

По словам дипломата, западные репортажи «наполнены чудовищной агрессией» и словами ненависти — в первую очередь в адрес России, Китая или тех, кто имеет свою точку зрения на события в мире.

Ранее президент России Владимир Путин с иронией прокомментировал карикатуры на него в западной прессе.

Директор испанского ИА EFE Хосе Мануэль Санс Минготе отметил, что Путин не такой, каким его показывает западная пресса.

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