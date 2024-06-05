Путин — о карикатурах на него в прессе Запада: правильно, пусть боятся
Президенту рассказали, что западная пресса рисует его то в виде злодея, то в виде монстра.
«Так и есть, правильно они рисуют, пусть боятся», — ответил с иронией Путин.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков ему эти картинки не показывает, отметил президент.
«Не показывает. Видимо, бережёт моё настроение. Я знаю, что время от времени, когда обостряются отношения между странами, между государствами, стараются запугать обывателя. Никакой новизны здесь нет. У меня, честно говоря, времени нет заниматься этой пропагандой, просмотром этих пропагандистских материалов», — сказал Путин.
Он добавил, что вместо этого предпочитает заниматься «субстанцией» отношений с другими странами.