Путин — о карикатурах на него в прессе Запада: правильно, пусть боятся

Президент России Владимир Путин с иронией прокомментировал карикатуры на него в западной прессе.

Президенту рассказали, что западная пресса рисует его то в виде злодея, то в виде монстра.

«Так и есть, правильно они рисуют, пусть боятся», — ответил с иронией Путин.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков ему эти картинки не показывает, отметил президент.

«Не показывает. Видимо, бережёт моё настроение. Я знаю, что время от времени, когда обостряются отношения между странами, между государствами, стараются запугать обывателя. Никакой новизны здесь нет. У меня, честно говоря, времени нет заниматься этой пропагандой, просмотром этих пропагандистских материалов», — сказал Путин.

Он добавил, что вместо этого предпочитает заниматься «субстанцией» отношений с другими странами.