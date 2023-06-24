Полузащитник «Рубина» Иванов назвал Рыбуса хорошим футболистом

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о переходе защитника Мацея Рыбуса в казанский клуб.

«Рыбус — хороший футболист, мы играли с ним, я знаю все его сильные стороны. Это ему придётся доказывать, достойная ли он замена Самошникову. Я считаю, что он хороший и сильный игрок», — приводит слова Иванова РИА Новости.

Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано на один год.

Команда из столицы Татарстана одержала победу в чемпионате России в Первой лиге в сезоне-2022/23 и напрямую пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее Рыбус признался, что в «Спартаке» у него многое не получилось.