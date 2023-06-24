Полузащитник «Рубина» Иванов назвал Рыбуса хорошим футболистом
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«Рыбус — хороший футболист, мы играли с ним, я знаю все его сильные стороны. Это ему придётся доказывать, достойная ли он замена Самошникову. Я считаю, что он хороший и сильный игрок», — приводит слова Иванова РИА Новости.
Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано на один год.
Команда из столицы Татарстана одержала победу в чемпионате России в Первой лиге в сезоне-2022/23 и напрямую пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Ранее Рыбус признался, что в «Спартаке» у него многое не получилось.