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Рыбус признался, что в «Спартаке» у него многое не получилось

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Бывший защитник «Спартака» Мацей Рыбус прокомментировал свой уход из московского клуба.
Рыбус признался, что в «Спартаке» у него многое не получилось
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Не всё получилось так, как я хотел бы. В первом же матче с «Ахматом» я ошибся, получил красную. Не так рассчитывал начать карьеру в команде. Понимаю, что «Спартак» — это большой клуб, самый известный в России. Но претензий ни к кому не имею», — цитирует Рыбуса «РБ Спорт».

Он добавил, что сам изъявил желание покинуть клуб из-за малого игрового времени на поле. Игрок отметил, что продолжит свою карьеру, потому что у него есть опыт.

В сезоне-2022/23 Рыбус сыграл в 12 матчах, забил один мяч и отличился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил о расторжении контракта с Рыбусом.

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