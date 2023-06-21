«Спартак» объявил о расторжении контракта с Рыбусом

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус принял решение расторгнуть контракт со столичным клубом.

«Рыбус пришёл в «Спартак» летом прошлого года и провёл за красно-белых 12 матчей, в которых забил один мяч. Желаем Мацею удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Рубин» может подписать однолетний контракт с футболистом.

По информации источника, в трансфере игрока лично заинтересован главный тренер Рашид Рахимов.

В сезоне-2022/23 Рыбус сыграл в 12 матчах, забил один мяч и отличился одной результативной передачей.

Ранее спортивный директор «Рубина» сообщил, что клуб продолжает переговоры по Сутормину и Рыбусу.