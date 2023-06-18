Спортивный директор «Рубина» сообщил, что клуб продолжает переговоры по Сутормину и Рыбусу

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов высказался о переговорах по трансферам полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина и защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

«По Алексею ведутся переговоры, идёт работа. Что касается Рыбуса, то мы двигаемся в направлении его подписания», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 29-летний россиянин принял участие в 18 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт Сутормина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2022/23 Рыбус сыграл в 12 матчах, забил один мяч и отличился одной результативной передачей.

Ранее министр спорта Татарстана рассказал о задачах «Рубина» в РПЛ.