Спортивный директор «Рубина» сообщил, что клуб продолжает переговоры по Сутормину и Рыбусу
- РИА Новости
«По Алексею ведутся переговоры, идёт работа. Что касается Рыбуса, то мы двигаемся в направлении его подписания», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне 29-летний россиянин принял участие в 18 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт Сутормина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
В сезоне-2022/23 Рыбус сыграл в 12 матчах, забил один мяч и отличился одной результативной передачей.
Ранее министр спорта Татарстана рассказал о задачах «Рубина» в РПЛ.