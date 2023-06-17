Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Министр спорта Татарстана рассказал о задачах «Рубина» в РПЛ

Короткая ссылка
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о задачах «Рубина» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Министр спорта Татарстана рассказал о задачах «Рубина» в РПЛ
  • РИА Новости

«Что касается задач «Рубина», будем стремиться к первым строчкам! Мы хотим быть крепкой командой, конкурировать с лидерами чемпионата. Сейчас есть тренд на развитие и перезагрузку. Вот и болельщики вернулись на стадион, потому что все поверили в команду», — цитирует Леонова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в команде присутствует ментальная связь. 

«Рубин» набрал 68 очков и стал недосягаемым для «Балтики», которая по итогам сезона займёт второе место (64). Обе команды ещё в 32-м туре обеспечили выход в РПЛ.

Ранее Сайманов поздравил «Рубин» с возвращением в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить