Министр спорта Татарстана рассказал о задачах «Рубина» в РПЛ

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о задачах «Рубина» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Что касается задач «Рубина», будем стремиться к первым строчкам! Мы хотим быть крепкой командой, конкурировать с лидерами чемпионата. Сейчас есть тренд на развитие и перезагрузку. Вот и болельщики вернулись на стадион, потому что все поверили в команду», — цитирует Леонова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в команде присутствует ментальная связь.

«Рубин» набрал 68 очков и стал недосягаемым для «Балтики», которая по итогам сезона займёт второе место (64). Обе команды ещё в 32-м туре обеспечили выход в РПЛ.

Ранее Сайманов поздравил «Рубин» с возвращением в РПЛ.