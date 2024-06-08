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Цивилёва: хирург закрыл собой вход в палатку с семью ранеными бойцами СВО

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Российский хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой вход в палатку, где лежали семеро раненых спецназовцев, от вражеского дрона, заявила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.
Цивилёва: хирург закрыл собой вход в палатку с семью ранеными бойцами СВО
  • РИА Новости

«Последняя история, которая как-то меня особо потрясла, это когда наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку», — рассказала она РИА Новости.

Цивилёва подчеркнула: медик погиб сам, но этим спас семь жизней молодых парней.

Российский пилот Су-35 Алексей Ведящев ранее рассказал подробности спасения сослуживца в зоне СВО.

До этого супруга пулемётчика Алексея Неверова Ирина рассказала RT о муже: он пожертвовал жизнью и подорвал себя гранатой вместе с врагом ради спасения товарищей.

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