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RT поговорил с супругой пулемётчика, подорвавшего себя ради спасения товарищей

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Супруга пулемётчика Алексея Неверова Ирина рассказала RT о муже. Ранее он пожертвовал жизнью и подорвал себя гранатой вместе с врагом ради спасения товарищей.
RT поговорил с супругой пулемётчика, подорвавшего себя ради спасения товарищей
  • РИА Новости

По словам девушки, у её супруга был боевой опыт: в 1994—1996 годах он проходил срочную службу в Чечне. Алексей был добровольцем, поехал на СВО с Кубани в июле 2022 года.

«Он до войны вахтой работал. Приехал с неё и поставил меня перед фактом накануне отправки», — заявила она.

8 сентября 2023 года мужчина участвовал в боях под селом Работино в Запорожской области в составе 108-го десантно-штурмового полка. Снаряд попал в место расположения его роты, Алексей занял оборонительную позицию и прикрывал отход раненых.

Когда украинцы окружили его, он вырвал чеку и подорвал себя вместе с ними. Алексей спас десятки жизней.

«Образец для товарищей, пример для командиров, гордость для родных и близких, слава для России», — отзываются о бойце его сослуживцы.

Они уверены, что его подвиг достоин медали, и просят представить его к награде.

Ранее военкор RT Влад Андрица рассказал историю о бойце с позывным Бутан, который добровольцем пошёл в штурмовики, «чудом выжил» и помог восстановить случайно обнаруженный памятник воинам Великой Отечественной войны.

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